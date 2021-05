Hénonville : une cure de jouvence pour l’église de la Trinité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Eglises Supprimer Valider Valider

La réhabilitation de l’église de la Trinité requiert un montant de 500 k€.

L’église de la Trinité à Hénonville (Oise) va revêtir une nouvelle apparence d’ici quelques mois. Les travaux, financés par la Communauté de communes des Sablons, s’élèvent à 500 k€. Tout au long du chantier, l’édifice restera fermé. Les cérémonies et les célébrations religieuses se feront ainsi dans une autre paroisse. Cette restauration est essentielle puisque les parties les plus anciennes de l’église datent du XVIIe siècle.

Les travaux comprennent, entre autres, la réhabilitation des décors sculptés, la reprise ponctuelle des façades, l’assainissement de l’édifice ainsi que la réfection des maçonneries intérieures de la nef et du collatéral nord. S’y ajoutent la rénovation du sol, l’installation de nouvelles protections grillagées pour les baies sud, et la reprise des vitraux de la nef et du collatéral nord. Les éclairages vont aussi être remis à neuf. Pour finir, le projet prévoit également la restauration de la chaire à prêcher du XVIIIe siècle.