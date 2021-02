Hendaye : ouverture des Halles de Gaztelu au printemps 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Les Halles de Gaztelu constitueront un équipement dédié à la culture populaire. La réalisation de ce projet de restructuration entre dans le cadre de la requalification du cœur de ville d’Hendaye.

Le projet des Halles de Gaztelu est un programme de restructuration amorcé par la Ville d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Le permis de construire a été signé en 2018 et le chantier a commencé en mars 2019. Les travaux entrent actuellement dans leur phase de réception. Selon la mairie, la restructuration du bâtiment des « Halles », construit en 1930, est cruciale pour reconquérir le centre-ville. Ce projet s’impose comme étant le point d’entrée du cœur de ville de la commune.

Quatorze entreprises, ainsi qu’une dizaine de sous-traitants, ont collaboré pour réaliser ce chantier d’envergure. La réhabilitation a essentiellement consisté en la création d’une salle polyvalente en rez-de-jardin et d’une salle de spectacles de plus de 280 m². Une bodega de 17 m² a également été aménagée. Cette réhabilitation a aussi prévu la création de locaux et d’une galerie techniques non accessibles au public, au premier étage.

Les Halles de Gaztelu seront une structure permettant de faciliter l’accès à l’interdisciplinarité. L’immeuble regroupera les demandes d’événements culturels et festifs, tels que les banquets, les expositions, les concerts… L’objectif de la Ville est de créer un lieu de partage et de convivialité dédié aux différentes scènes culturelles.