Hendaye : le réseau eau-assainissement du boulevard du Général de Gaulle a été refait

Les travaux de réfection du réseau eau-assainissement sont terminés. Le boulevard du Général de Gaulle, à Hendaye, est désormais opérationnel.

Le boulevard du Général de Gaulle, à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), est ouvert à la circulation depuis le 30 mars 2021. Lancés en octobre 2020, les travaux de réfection du réseau d’eau et d’assainissement, pour lesquels cette section avait été fermée, sont achevés. Ils visaient à renforcer les canalisations d’eau potable et à séparer le réseau d’eau usée du réseau d’eau pluviale. 105 nouvelles places de stationnement ont aussi été aménagées sur le boulevard.

La Communauté d’agglomération du Pays Basque, le porteur du projet, a déboursé 2,5 M€ dans la réalisation des travaux. Cette initiative s’inscrit dans le programme pluriannuel d’investissement, qui a pour but de sécuriser les infrastructures de distribution d’eau et la desserte d’assainissement boulevard du Général de Gaulle et rue de la Gare.