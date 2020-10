Hendaye : la zone industrielle des Joncaux modernisée en parc d’activités du XXIe siècle en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

La zone industrielle des Joncaux à Hendaye est en chantier pour devenir un parc d’activités du XXIe siècle l’année prochaine.

Le chantier pour la requalification de la zone industrielle des Joncaux à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) a été lancé le 14 septembre 2020. Les travaux consistent en l’assainissement des réseaux d’eau potable, le renouvellement de l’éclairage, la réfection des trottoirs et de la voirie ainsi que le réaménagement des arrêts de bus et des accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Ces opérations visent à résoudre les problèmes d’inondations, à réaménager les espaces publics et à fluidifier la circulation au sein de la zone industrielle des Joncaux. Selon le calendrier de réalisation du projet, le chantier s’étalera jusqu’au printemps prochain avec un achèvement de la première phase prévu au mois de novembre 2020.

L’objectif de la Communauté Pays Basque est de moderniser la zone industrielle des Joncaux à Hendaye. Elle a mobilisé 3,165 M€ de budget pour financer les travaux de requalification.