Hendaye : de nombreux chantiers en cours

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la commune d’Hendaye démarre l’année par la réalisation de plusieurs chantiers.

Plusieurs travaux sont en cours, depuis le début de l’année, dans la commune d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Parmi eux, les travaux de réfection des revêtements des trottoirs du boulevard du Général-de-Gaulle ont commencé le 8 février dernier. La circulation est alternée en demi-chaussée au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Ce boulevard accueille également un chantier de renforcement du réseau d’eau potable et de mise en séparatif depuis le 18 janvier. Ces opérations sont assurées par les entreprises SOC et Néo Réseaux.

Par ailleurs, un chantier visant à séparer les réseaux d’assainissement est en cours depuis le 1er février, au 1 rue de Saint-Jean-de-Luz. Durant les travaux, le stationnement est interdit et la vitesse est limitée à 30 km/h dans le secteur concerné.

Enfin, les revêtements des trottoirs seront également bientôt refaits rue des Alliés. Les travaux ont démarré le 1er février, pour une livraison envisagée dans le courant de ce même mois.