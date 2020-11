Hemea offre aux artisans trois mois d’accès gratuit à son logiciel de devis et de facturation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

La crise sanitaire prolongée remet au goût du jour les élans de solidarité. Hemea (ex-TravauxLib) propose aux professionnels une découverte gratuite de son outil en ligne.

Plate-forme d’accompagnement de A à Z des travaux lourds, Hemea mise sur les services pour fidéliser ses partenaires artisans. Pour les faire découvrir, elle propose, à la faveur du reconfinement, une découverte gratuite durant trois mois de sa solution de devis et de facturation. Cette solution intègre une base de prix, alimentée par l’ensemble des utilisateurs du système et entièrement personnalisable. Les devis peuvent être dupliqués pour gagner du temps. L’outil garantit la conformité du devis aux réglementations en vigueur, et génère en un clic les factures d’acompte ou de solde. L’offre d’essai est à découvrir ici.