Hemea crée sept agences en régions

L'acteur de la rénovation, ex-Travauxlib devenu Hemea en 2019, poursuit son extension. L’entreprise de mise en relation entre particuliers et artisans ouvre sept nouvelles agences en France pour « être au plus près des particuliers et répondre à une demande forte » indique son fondateur Matthieu Burin. Hemea sera ainsi présent à Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille et Nice.

Cette volonté d’ancrage traduit une forte croissance de 9,8 % du marché de la rénovation par rapport au premier trimestre 2020, et même 11,5 % au premier trimestre 2021 pour les travaux de rénovation énergétique des logements par rapport à 2019.

Créé en 2015, Hemea propose un service d’accompagnement sur-mesure qui facilite de la conception jusqu’à la réception de chantier. D’ici fin 2023, 50 nouveaux collaborateurs rejoindront les 90 déjà en poste. Parmi eux, un directeur régional sera nommé par agence, notamment pour garantir la qualité et la conformité des prestations. Des profils d’architectes compléteront le recrutement, avec des responsables du Club Pro Hemea. L’espace dédié aux entrepreneurs du bâtiment et aux architectes, qui revendique 6 000 membres, propose une gamme complète de services sur-mesure et l’accès à une centrale d’achats.