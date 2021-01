Hellio, désormais marque unique de Geo PLC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Certificats d'économie d'énergie Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Valider Valider

Jusqu’à présent, il y avait donc Hellio en direction du grand public et Geo PLC (du nom de l’entreprise fondée en 2008) en direction des entreprises. Les deux marques, dédiées à la maîtrise de l’énergie, ont donc décidé « d’unir leur force sous le seul nom d’Hellio pour développer une offre globale et multisectorielle ».

Acteur historique du dispositif des CEE, Hellio affirme aujourd’hui son intention de devenir l’une des marques de référence en matière de maîtrise de l’énergie. Un objectif qui, s’il reste centré sur la volonté de faire faire des économies à ses clients, témoigne aussi de l’ambition de l’entreprise de mieux valoriser un savoir-faire global qui ne se limite donc pas au seul domaine du financement.

Interlocuteur unique

Savoir-faire qui lui permet aujourd’hui, affirme-t-elle, de se positionner comme un interlocuteur unique pour toutes les problématiques de la maîtrise de l’énergie (économiques mais aussi écologiques par exemple) et de la transition énergétique, et ceci à l’attention des particuliers comme de l’ensemble des acteurs économiques. Le choix d’une marque unique s’inscrit dans ce cadre.

Déploiement de Guichet Primes

Bien au-delà du seul financement des travaux, Hellio affirme se positionner d’ores et déjà sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le dimensionnement des projets jusqu’au contrôle de la bonne réalisation des travaux. La marque revendique un réseau de 6500 artisans RGE agréés et de 2600 négoces de matériaux. Des négoces qui accueillent en ce moment Guichet Primes, dispositif de la marque dévoilé en septembre 2020 et conçu à leur intention. Il prend la forme d’un corner physique dédié à la rénovation énergétique. Un dispositif notamment complété par un plan de formation qui, explique Hellio, est né de l’identification d’une attente des artisans d’un accroissement des compétences et des ressources disponibles au sein des négoces. Hellio espère l’implantation de 450 Guichets Primes d’ici à octobre prochain.