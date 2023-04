Hélène Fernandez, nouvelle directrice de l’architecture au ministère de la Culture

Au ministère de la Culture, les femmes se succèdent au poste de directrice chargée de l’architecture. Après Agnès Vince en 2014 et Aurélie Cousi en 2020, c’est désormais à Hélène Fernandez que revient cette mission. Sa nomination a été publiée au Journal officiel ce 5 avril 2023 (*). Elle sera l’adjointe de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l’architecture. Auparavant, la haute fonctionnaire était en charge de l’égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations pour plusieurs ministères, dont celui de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Docteure en architecture et urbanisme

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, Hélène Fernandez est également titulaire d’un doctorat en architecture et urbanisme de l’Université Paris 8. Sa thèse, dirigée par Philippe Panerai, dont elle rejoint l’agence d’urbanisme, s’intitule « La représentation graphique des schémas directeurs d’aménagement de l’Ile-de-France entre 1934 et 1994 : décrire, dessiner, découper ».

Après dix ans d’activité (1994-2004) dans la maîtrise d’œuvre urbaine, elle décide d’intégrer la fonction publique. Elle occupe d’abord divers postes à responsabilité au sein de la Direction régionale de l’équipement d’Ile-de-France. Puis elle devient conseillère de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, en charge de Paris Métropole et des coopérations territoriales. En 2014, elle entre au ministère de la Culture où elle exerce pendant quatre années les fonctions de sous-directrice de l’architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie.

Priorité au dialogue avec les Ensa

En tant que nouvelle directrice chargée de l’architecture, Hélène Fernandez aura la « mission d’actualiser la stratégie nationale pour l’architecture, pour mieux prendre en compte les enjeux de la transition écologique, de la réhabilitation des bâtiments existants, de la diversification des métiers de l’architecture et de la place de la création contemporaine », indique le ministère de la Culture.

Mais, toujours selon le ministère, sa « première priorité sera dédiée aux Ecoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) », avec lesquelles le dialogue est actuellement âpre autour des moyens alloués pour leur fonctionnement (voir le dossier sur « Les Ensa en colère » réalisé par la rédaction du « Moniteur »). Hélène Fernandez devra poursuivre les échanges avec les vingt écoles concernées et proposer à la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, des « mesures permettant de répondre aux défis auxquels elles font face ».

(*) A noter également le remplacement de Laurent Barrenechea par Antoine-Marie Préaut en tant que conseiller en charge du patrimoine et de l’architecture au ministère de la Culture, depuis le 13 mars 2023.