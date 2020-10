Heiwa lance une nouvelle PAC air/eau de forte puissance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque française de pompe à chaleur complète sa gamme résidentielle au R32 avec Premium Hyoko Max, une PAC puissante, connectée et simple à programmer pour les installateurs.

Disponible en bi-bloc, Premium Hyoko Max de Heiwa, PAC air/eau proposée en 12 kW et 16 kW, atteint la plus haute puissance du marché sur ce segment. L’eau chaude est garantie à 65°C jusqu'à une température extérieure de +5°C et à 60°C jusqu'à -15°C. Le chauffage est lui assuré jusqu’à -25°C de température extérieure. Fabriquée avec des composants de dernière génération (compresseur Mitsubishi Electric, échangeur Alfa Laval, circulateur Wilo), avec un COP atteignant 4,95, elle dispose du label Energie A+++.

Installation facilitée

Compacte, la PAC est compatible avec un système de plancher chauffant seul ou couplé à des radiateurs. Connectée, elle est pilotable à distance. Pensée pour simplifier le travail des installateurs, elle est livrée prête à monter, avec vase d’expansion, résistance d’appoint et circulateurs primaires intégrés. Son système de programmation par télécommande, entièrement en français, s’accompagne de 50 points de mesures pour contrôler la qualité de l’installation et corriger facilement les erreurs. Une hotline est également disponible.

Démarche écoresponsable

Affichant une volonté de proposer des pompes à chaleurs plus respectueuses de l’environnement, Heiwa a noué un partenariat avec l’ONG TreeNation. La marque s’engage à compenser les émissions de CO2 liées à leur utilisation pendant 20 ans. Pour chaque PAC air/eau vendue, 30 arbres seront plantés.