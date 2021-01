Heiwa lance une gamme de PAC pour petit tertiaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chauffage Supprimer Climatisation Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque française de pompes à chaleur s’ouvre au marché professionnel avec la gamme Heiwa Pro Essentiel Zen, entièrement au R32, dédiée au petit tertiaire.

Labellisée A++ en mode froid et A+ en mode chaud, la gamme Heiwa Pro se compose de trois solutions de chauffage et climatisation adaptées à diverses configurations. Les trois unités intérieures (gainable, cassette et plafonnier) sont modulables et compatibles avec une seule gamme de groupes extérieurs. La longueur de liaison entre unité extérieure et intérieure peut atteindre 75 m. Jusqu’à 4 unités intérieures peuvent être connectées à l’unité extérieure.

Hautes performances

Les PAC affichent toutes un indice SEER jusqu’à 6,8 en mode froid et sont utilisables sur une large plage de fonctionnement : de -20°C à +48°C en mode froid et de -20°C à +24°C en mode chaud. Toutes atteignent la température de 12°C en mode froid, idéal pour une cave à vin, un local informatique, etc. Connectées et autonomes, elles disposent d'un mode automatique qui bascule entre mode chaud et mode froid selon la température de consigne.

Autres fonctionnalités : un mode absence longue durée, adapté aux commerces ou bureaux, une fonction « Air neuf » qui renouvelle l’air en cas de besoin et une fonction « silence ». Elles sont aussi compatibles avec une GTB centralisée, avec la passerelle Modbus en option. Un contrôleur central à écran tactile permet alors de piloter jusqu’à 36 unités intérieures.

Gainable, cassette et plafonnier

Le système gainable, pour un design discret, est décliné en puissances de 5 à 12,1 kW. Sa fonction Zoning permet de contrôler indépendamment jusqu’à 6 zones de température par thermostat radio ou filaire. Il est décliné en trois modèles (Pro, Slim et Haute pression) adaptés à diverses configurations d’espaces.

La gamme cassette, répondant aux besoins des espaces commerciaux, s'installe facilement avec son carton d’emballage servant de gabarit et ses capots d’angles escamotables. Elle dispose de volets orientables pilotables indépendamment par télécommande filaire.

Quant au plafonnier, spécial gros volumes et grands espaces, ses angles de volets offrent un balayage spécifique en mode froid comme en mode chaud afin d’améliorer le confort.