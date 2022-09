Hauts-de-Seine : une seconde jeunesse pour la gare de Puteaux

En collaboration avec la SNCF et Île-de-France Mobilités, la Ville de Puteaux a lancé des travaux de rénovation de la gare. Le chantier a pris fin et l’équipement entièrement rénové a été inauguré le 16 septembre 2022 en présence de Joëlle Ceccaldi-Reynaud, maire de Puteaux.

Ce chantier a permis de moderniser et de végétaliser la gare de Puteaux (Hauts-de-Seine). Le site est désormais équipé de nouveaux revêtements de quais et de portes automatiques. Afin d’améliorer l’accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite, deux nouveaux ascenseurs, adaptés au transport des vélos, et un escalator ont été également installés. La gare dispose aussi de places de stationnement pour PMR et les deux roues.

Ces différentes opérations, réalisées en plusieurs phases, sont chiffrées à plus de 13 millions d’euros. Île-de-France Mobilités a pris en charge 44 % du coût des travaux. Quant à la Ville, sa contribution s’élève à 12 % du budget. Le reste a été financé par la région Île-de-France et la SNCF.