Hauts-de-Seine : une résidence de coliving de plus de 600 chambres à Nanterre en 2025

Courant 2025, une grande résidence de coliving baptisée « Cité internationale de la recherche » va voir le jour à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le 7 décembre 2022, une convention de partenariat a été signée par les différents porteurs de ce projet, à savoir la ville de Nanterre, ADIM Paris Ile-de-France, le bailleur In’li et l’exploitant Sergic Résidences Services. Les travaux de cette nouvelle infrastructure, composée de plus de 600 chambres, vont commencer en janvier 2023 pour une durée de trente mois.

La nouvelle résidence remplacera quatre immeubles de bureaux obsolètes du quartier La Boule-Champs-Pierreux. Ces bâtiments seront réhabilités et transformés en une infrastructure habitable dédiée aux étudiants et aux jeunes actifs. Par ailleurs, l’établissement se dotera d’une maison de chercheurs (espace de coworking) et d’une zone destinée à l’incubation d’entreprises. Il sera également équipé de plusieurs espaces communs dont un lounge, une cafétéria, une salle de projection et une salle dédiée au numérique.

Cette résidence, conçue par les agences M2H Ateliers, Kanopia et IngéCité Paysages, se voudra écoresponsable. Les acteurs du projet prévoient, entre autres, de réutiliser des matériaux, d’améliorer les performances thermiques des bâtiments et de végétaliser la toiture. Précisons que le montant des travaux, réalisés par GTM Bâtiment, s’élève à plus de 90 millions d’euros.