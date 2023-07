Hauts-de-Seine : une promenade piétonne sur le port de Boulogne-Legrand, à Boulogne-Billancourt

La ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a aménagé une promenade sur le port de Boulogne-Legrand. Celle-ci s’étend sur une longueur d’environ 500 mètres, entre le pont de Sèvres et celui de Saint-Cloud. Dotée d’équipements divers, elle se veut un nouvel espace public à vocation ludique et culturelle. Elle pourra aussi servir d’escale aux embarcations de plaisance et aux bateaux de croisière des compagnies de transport fluvial.

Inaugurée mi-juillet, cette infrastructure vient compléter deux autres aménagements qui ont été réalisés en amont du nouveau port Legrand. D’un côté, un quai dédié aux activités de transit fluvial a été créé en lieu et place de l’ancien site de manutention portuaire. De l’autre côté, des locaux d’entreprises ont été construits au sein des bâtiments sur pilotis, érigés entre les deux espaces.

La création de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre d’un projet de revalorisation estimé à plus de 10 millions d’euros. Celui-ci est financé par le département des Hauts-de-Seine et HAROPA PORT, le délégataire des ports du Havre, de Rouen et de Paris.