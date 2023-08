Hauts-de-Seine : une nouvelle structure d’hébergement pour personnes âgées à Rueil-Malmaison

Le nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes Julia-Stell vient d’être inauguré à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). La cérémonie s’est déroulée en juillet 2023, en présence de Patrick Ollier, le maire de la ville. François Le Clec'h, le président du Conseil de surveillance de l’hôpital Stell, et Pierre Cazeneuve, le député de la 7e circonscription du département des Hauts-de-Seine, étaient également présents.

Cette structure, qui est le seul établissement public d’aide aux personnes âgées de la ville, abrite un pôle d’activité et de soins adaptés, ainsi qu’une unité de vie pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec troubles cognitifs et comportementaux. Elle compte plus de 80 lits, dont une quarantaine est dédiée à l’accompagnement social et à l’hébergement. Le site dispose également d’espaces verts, de salons lumineux, de salles de kinésithérapie et de psychomotricité, ainsi que d’une balnéothérapie.

Selon la Ville, cet aménagement vise à améliorer le cadre de vie des personnes âgées dans la commune. À travers cette infrastructure qui permet aux résidents de recevoir leurs proches dans de meilleures conditions, l’objectif est aussi de promouvoir le partage et la convivialité.