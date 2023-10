Hauts-de-Seine : une nouvelle résidence étudiante de 650 lits à Puteaux

L’entreprise Greystar, spécialisée dans l’hébergement pour les étudiants et les jeunes professionnels, mène un projet de résidence étudiante de 650 lits à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Conçus par Axel Schoenert Architectes, les travaux seront réalisés par Nexity et par Bouygues Construction. L’établissement occupera un terrain d’environ 18 000 m². Il comprendra environ 1 200 m² d’espaces collectifs et un parking d’une capacité de 160 places. Il proposera une solution d’hébergement innovante et de haute qualité grâce à l’aménagement de divers espaces communs. La construction devrait prendre fin en 2024 pour accueillir des résidents dès l’été suivant.

Notons que la société immobilière Greystar a récemment acquis cette propriété en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès de Veld Capital et de Freo Group. Actuellement, elle gère des projets de développement d’une valeur excédant les 28 milliards d’euros et continue d’élargir son portefeuille grâce à l’ajout de ce projet à Puteaux.