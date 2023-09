Hauts-de-Seine : une cour végétalisée pour l’école Paul-Vaillant-Couturier, à Bagneux

Les travaux de végétalisation de la cour de l'école maternelle Paul-Vaillant-Couturier, à Bagneux (Hauts-de-Seine), ont été achevés à l’été 2023. Ce projet vise à limiter les problèmes liés au réchauffement climatique et à améliorer les conditions de vie des élèves en leur fournissant plus d'ombre, de tapis végétaux et d'eau.

Développée en partenariat avec le service des espaces verts de la commune et l'équipe éducative de l'école, l’opération a été élaborée dans une démarche respectueuse de l’environnement. Elle a porté sur la création d'une zone équipée de toboggans et accessible aux élèves en situation de handicap. La cour dispose désormais d’autres espaces d’activités, dont une aire sportive et ludique avec des jeux d'équilibre, ainsi qu’un jardin pédagogique avec une pergola et des plantes grimpantes.

Le coût de ce chantier d’embellissement est d’environ 170 000 euros. Il a bénéficié d’une subvention de la ville de Bagneux et du département des Hauts-de-Seine.