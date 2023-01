Hauts-de-Seine : une aide départementale d’environ 6 millions d’euros pour la commune de Sèvres

Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine, et Grégoire de La Roncière, le maire de Sèvres, viennent de signer un nouveau contrat de développement. Celui-ci permettra à la commune de bénéficier de 6 millions d’euros d’aides pour l’amélioration et la création de plusieurs infrastructures.

Parmi les projets subventionnés par le conseil départemental, figure la rénovation des écoles Gambetta (A et B). Cette opération, évaluée à près de 2 millions d’euros, sera financée à hauteur de 50 % par la collectivité territoriale. Le chantier se concentrera sur la remise aux normes de l’accessibilité, l’éclairage, l’acoustique et l’isolation de l’ensemble des locaux.

Le Département financera la désartificialisation des sols du groupe scolaire Aimé et Eugénie-Cotton. Il soutiendra aussi la rénovation de la salle de spectacle et de la salle polyvalente Sèvres espace loisirs (SEL). Enfin, il subventionnera la construction d’un bâtiment d’accueil pour les séniors et d’un établissement répondant aux normes pour l’association de promotion musicale, la Sum.