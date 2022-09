Hauts-de-Seine : un nouveau centre communautaire israélite à Levallois-Perret.

La cérémonie d’inauguration du nouveau centre cultuel et culturel israélite de Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine, a eu lieu le 14 septembre 2022. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a assisté à cet événement.

Ce nouveau centre, aménagé sur le site de l’Association cultuelle et culturelle israélite de Levallois (CCL), dispose d’une synagogue pouvant accueillir 400 personnes. Il est également équipé d’une salle des fêtes et de conférence. Des salles de cours, une bibliothèque et une terrasse pour les cérémonies en extérieur y ont aussi été aménagées.

La construction de cette structure, lancée en février 2020, a nécessité un investissement de 12 millions d’euros. La région Ile-de-France, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Levallois-Perret ont apporté leur contribution à ce projet. Ils ont subventionné une partie des travaux de la section culturelle. En ce qui concerne la partie cultuelle, elle a été entièrement financée par des mécènes et les dons des fidèles.