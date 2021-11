Hauts-de-Seine : un hôtel quatre étoiles verra le jour à Clichy en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

Le futur hôtel haut de gamme de Clichy, porté par le promoteur Galia, comptera 120 logements.

Le promoteur Galia s’est lancé dans la construction d’un hôtel quatre étoiles qui verra le jour en janvier 2024. Cette infrastructure occupera le site d’anciens immeubles, voués à la destruction, boulevard Jean-Jaurès, en face de l’église Saint-Vincent-de-Paul, à Clichy (Hauts-de-Seine).

Le projet, confié au cabinet d’architectes Neufville Gayet, comprend ainsi un hôtel de 120 logements répartis sur six étages. L’immeuble sera construit en pierre de taille et aménagé autour d’un patio végétalisé de 200 m². Au rez-de-chaussée sera créé un restaurant de 80 couverts, qui se veut ouvert sur la ville et aux non-clients de l’hôtel.

La structure sera exploitée par le groupe Accor, sous la marque Tribe, qui développe des hôtels lifestyle dans lesquels un grand soin est apporté à la décoration et au design. Au total, cette opération s’élève à 30 M€.

Le promoteur profitera de ces travaux pour rénover l’immeuble voisin, datant du 17e siècle, en raison de sa valeur patrimoniale et pour offrir un cadre plus moderne à l’hôtel.