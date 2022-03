Hauts-de-Seine : un hôtel de 184 chambres pour Okko Hotels dans le quartier de La Défense

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouvel hôtel de la marque Okko proposera trois salles de réunion et un restaurant italien au rez-de-chaussée.

Le groupe français d’hôtellerie de luxe, Okko Hotels, ouvrira en juin 2022 un nouvel hôtel quatre étoiles au cœur du quartier de La Défense (Hauts-de-Seine). Ce complexe, livré après quatre ans de travaux, sera la quatrième adresse francilienne d’Okko. Il prend ainsi place à proximité immédiate de la future gare de Nanterre-La Folie, face à la salle de spectacles Paris La Défense Arena. Il est situé dans la continuité des cinq bâtiments constituant l’Archipel, siège du groupe Vinci qui accueille pas moins de 4 000 employés. Le groupe compte, entre autres, sur cette clientèle professionnelle.

L’établissement disposera de 184 chambres décorées et magnifiées par le Studio Catoir (Paris). Il sera doté, en outre, de trois lumineuses salles de réunion disposant toutes d’une terrasse. Le site mettra un point d’honneur à proposer un côté bien-être, avec un espace forme doté d’un sauna et d’une salle de yoga et de pilates. Au rez-de-chaussée, se trouvera un restaurant italien, baptisé Noccio, qui accueillera non seulement les clients de l’hôtel mais aussi les employés des bureaux à proximité, et les personnes venant assister à un spectacle ou à un match à Paris La Défense Arena.