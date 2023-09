Hauts-de-Seine : un gymnase plus moderne à Ville-d’Avra

Après deux ans de travaux de réhabilitation et d’extension, le gymnase de Ville-d’Avray, dans les Hauts-de-Seine, a été inauguré en juin 2023. D’un coût global de plus de 3 millions d’euros, cette opération de modernisation a pu se faire grâce aux subventions de l’État, de la Région, du Département et de la Métropole du Grand Paris.

Le programme comprenait une rénovation énergétique complète. L’isolation du complexe sportif a été renforcée par la mise en place de panneaux d’aluminium et d’espaces vitrés sur la façade ouest. Les menuiseries extérieures ont également été remplacées. La façade donnant sur le stade est, quant à elle, désormais équipée de brise-soleil. En outre, l’ancienne ventilation a été abandonnée au profit d’un système plus moderne.

Des travaux ont été menés pour adapter l’ascenseur et les gradins aux personnes à mobilité réduite, afin de leur permettre d’assister aux compétitions.

L’extension a permis d’augmenter la capacité d’accueil à environ 800 personnes. De nombreuses pratiques sportives y sont possibles, avec deux salles omnisport, un dojo, des salles d’armes et de danse. Une salle de fitness a aussi été créée. À terme, le gymnase devrait abriter un mur d’escalade courant 2024.