Hauts-de-Seine : un établissement d’accueil pour les personnes en situation de handicap a été implanté à Boulogne-Billancourt

Ouvert en février 2022, la résidence le Cap à Boulogne-Billancourt héberge des jeunes adultes en situation de handicap.

Ayant accueilli ses premiers occupants en février 2022, la nouvelle résidence le Cap à Boulogne (Hauts-de-Seine) a été inaugurée le 19 avril 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Pierre-Christophe Baguet, maire de la commune, Pierre Deniziot, conseiller régional délégué au handicap et à l’accessibilité, et Isabelle de Beauvoir, présidente d’Habitat et Humanisme Ile-de-France.

L’établissement a été créé afin d’offrir une prise en charge adaptée aux jeunes adultes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) ou de handicap mental. Aménagé dans un ancien foyer de jeunes travailleurs appartenant au diocèse de Nanterre (Hauts-de-Seine), le lieu compte dix-huit logements de 16 à 28 m2, auxquels s’ajoutent une grande salle commune et des espaces partagés. Le projet a été lancé par l’association Toit et vie. Dans sa réalisation, le diocèse de Nanterre ainsi qu’Habitat et Humanisme, une fédération spécialisée dans l’insertion par le logement, ont apporté leur soutien.