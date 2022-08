Hauts-de-Seine : troisième contrat de développement pour la ville de Clichy-la-Garenne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Contrat de partenariat Supprimer Valider Valider

La ville de Clichy-la-Garenne bénéficiera de 8,6 millions d’euros d’aide du département des Hauts-de-Seine dans le cadre de la labélisation « Terre de Jeux 2024 ».

Le département des Hauts-de-Seine va octroyer une enveloppe d’une valeur de 8,6 millions d’euros à la ville de Clichy-la-Garenne. Il s’agit d’une aide qui s’inscrit dans le cadre d’un troisième contrat de développement « département/ville ». Georges Siffredi, le président du Département, et Rémi Muzeau, le maire de la ville, ont procédé à la signature le 12 juillet 2022.

La subvention inclut un montant de 7 millions d’euros dédié à l’investissement. La grande partie, soit près de 6 millions, permettra de soutenir la construction d’un équipement sportif et culturel près du quai de Clichy. Destiné à être un centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, le complexe comptera trois terrains de squash (sport de raquette) et disposera d’une salle multifonction et d’un gymnase à gradins de 2 500 places Selon les prévisions de la localité, il devrait sortir de terre en 2023.

L’autre partie de la subvention, environ 1,6 million d’euros, sera injectée dans les budgets de fonctionnement des différents équipements communaux.