Hauts-de-Seine : travaux sur l’avenue Caroline et sur la rue des Villarmains à Saint-Clou

En octobre 2022, la ville de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a présenté le projet de requalification et de restructuration de la rue des Villarmains et de l’avenue Caroline. Les travaux sur l’avenue Caroline ont débuté le 21 novembre dernier.

Ce projet de reconfiguration se fera en deux phases. La première, qui vient de commencer, porte sur la création de trottoirs sur les deux secteurs. Elle sera bouclée d’ici à la fin de l’année. La seconde phase, dont le début est prévu pour mi-janvier 2023, consistera à réaménager ces axes de circulation.

Ces travaux ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants et notamment l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), avec la création d’une place de stationnement PMR et la mise aux normes des trottoirs. S’y ajoute l’aménagement de nouveaux espaces verts. Le projet entend en outre sécuriser les mobilités douces, avec la mise en place d’un plateau traversant et la création d’un double-sens cyclable.