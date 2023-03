Hauts-de-Seine : travaux préalables à la rénovation du bâtiment voyageurs historique sur le parvis de la gare de Saint-Cloud

Les opérations préalables à la destruction du bâtiment voyageurs historique (BVH) de la gare de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en Ile-de-France, se poursuivent. Les travaux portent sur le curage et sur le désamiantage de l’édifice. Soulignons que cette opération consiste à épurer la structure de tous ses éléments non constructifs qui pourraient avoir été contaminés par l’amiante. Les matériaux et les éléments emblématiques du bâtiment seront démontés et préservés pour sa restructuration. Cette opération durera jusqu’à l’été 2023. Le démantèlement de l’infrastructure débutera à la suite de cette première étape.

Ces travaux préparatoires s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express à Saint-Cloud. Une fois que la station de cette ligne aura été creusée, la reconstruction à l’identique du BVH pourra commencer. À l’issue du chantier, cet équipement servira de brasserie, et sa gestion sera assurée par la ville de Saint-Cloud.

Afin de réduire les gênes occasionnées par chaque intervention, des méthodes pour limiter les nuisances sonores sont mises en place.