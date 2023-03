Hauts-de-Seine : travaux de réaménagement de l’avenue Lavoisier à Antony

Depuis le 20 février 2023, l’avenue Lavoisier à Antony (Hauts-de-Seine), en région Ile-de-France, fait l’objet de travaux de réaménagement et de requalification. Cette opération, qui va durer jusqu’au 31 août 2023, consiste à restructurer complètement la voirie (chaussée, trottoirs et stationnement). Elle vise aussi à créer une piste cyclable. Le projet inclut également la réfection de l’éclairage public ainsi que le réaménagement du parvis du lycée Descartes, avec notamment la création de deux arrêts de bus.

Ce chantier se déroule en différentes phases et occasionne une interdiction de stationnement ainsi qu’une mise en sens unique de l’avenue Lavoisier selon l’avancement des travaux. Par ailleurs, la plantation d’arbres et d’arbustes pour végétaliser et embellir cette artère interviendra en fin d’année 2023. L’ensemble des travaux a pour but d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, et d’offrir un bel attrait à cette avenue de la commune d’Antony.