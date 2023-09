Hauts-de-Seine : transformation du centre-ville de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) grâce au projet de rénovation de la rue de Saint-Cloud (RD985)

La municipalité de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) rénove la rue de Saint-Cloud (RD985), principale voie de circulation de la ville. Cette opération est une priorité pour le Département.

Les travaux, commencés le 1er août 2023, se poursuivront jusqu'en avril 2024. Le chantier concerne une portion de voirie d’une longueur de plus de 550 mètres, s'étendant de l'entrée de la commune du côté de Saint-Cloud à la place Charles-Laroche.

Le projet portera sur la réhabilitation complète de cette section de la route, incluant le remplacement des matériaux et du mobilier urbain existant. L'objectif est d'améliorer les conditions de circulation et d'embellir le centre-ville.

Les modifications prévues comprennent aussi la reconfiguration des chaussées et des passages pour piétons. La vitesse maximale autorisée sera réduite à 30 km/h et des ralentisseurs seront installés. Le plan de stationnement actuel sera révisé pour s'adapter aux besoins des commerçants du centre-ville, et des espaces verts viendront agrémenter le domaine public.