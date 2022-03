Hauts-de-Seine : signature de la convention de renouvellement urbain du quartier de la Pierre-Plate à Bagneux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux dédiés à la rénovation urbaine du quartier de la Pierre-Plate, à Bagneux, vont se poursuivre jusqu’en 2029-2030.

Le 15 mars 2022, Laurent Hottiaux, le préfet des Hauts-de-Seine, Marie-Hélène Amiable, la maire de Bagneux, le bailleur Seqens et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ont signé la convention de renouvellement urbain du quartier de la Pierre-Plate à Bagneux (Hauts-de-Seine). Ce projet, visant à transformer ce site de 1 800 habitants, est porté par la Ville et l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. Il est en partie financé par l’ANRU et la commune.

Cette opération, qui s’étendra jusqu’en 2029-2030, portera sur la démolition de 296 logements, la restauration de 553 habitations et la construction de 600 logements. Rappelons que plusieurs travaux ont déjà été engagés, dont la destruction de la barre Rossini. La barre Mozart sera aussi vouée à la démolition. Pour que les travaux puissent commencer, la quasi-totalité des familles a été relogée. La barre Debussy sera partiellement détruite pour permettre l’aménagement d’une ouverture piétonne vers le pôle des gares à proximité. Côté rénovation, les bâtiments Chopin et Prokoviev ont bénéficié d’un coup de neuf. À l’issue du chantier, une bonne partie des appartements, neufs ou réhabilités, seront proposés en accession à la propriété.

Ce projet de renouvellement urbain comprend, en outre, l’aménagement d’espaces verts et de parkings en sous-sol, la démolition et la reconstruction du centre social et culturel Jacques-Prévert et du collège Joliot-Curie. À cela s’ajouteront la création d’une nouvelle crèche et le réaménagement du parc Nelson-Mandela, qui sera étendu sur un hectare supplémentaire. Précisons que l’ensemble de ces aménagements a pour but d’améliorer la qualité de vie des habitants actuels et futurs du quartier, et d’y apporter une plus grande mixité sociale.