Hauts-de-Seine : restructuration du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

Le chantier des nouveaux bâtiments du CASH de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, commencera en 2024.

Le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (Hauts-de-Seine) s’est engagé depuis 2018 dans un important projet de restructuration. Rappelons que cet hôpital, inauguré en 1887, dispose déjà de services d’urgence, de soins critiques, de maternité et gynécologie, de cardiologie et de psychiatrie. Le site réorganisera ses services après la construction de trois nouveaux bâtiments. Le premier rassemblera les services des urgences, de l’imagerie, des hospitalisations, de la maternité, du laboratoire et de la logistique. Le deuxième accueillera un campus et un institut de formation en soins infirmiers, également destiné aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture. Enfin, le troisième bâtiment sera dédié à la santé mentale. Ce service psychiatrique accueillera tous les patients du nord des Hauts-de-Seine.

Pour l’instant, le service psychiatrique du CASH ne prend en charge que les patients de Nanterre et de Courbevoie. Ceux des communes voisines, Asnières, Clichy, Gennevilliers, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes et Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), sont hospitalisés à Moisselles (Val-d’Oise), au sein de l’établissement public de santé (EPS) Roger-Prévot. L’aménagement de ce nouveau service psychiatrique répond à la volonté du CASH de rassembler sur un seul site l’ensemble des lits de psychiatrie du nord des Hauts-de-Seine. La construction des bâtiments débutera en 2024 pour une livraison en 2027. Un concours d’architecture sera lancé au printemps 2022 pour concrétiser le projet de transformation du site. Cette opération s’élèvera à 150 millions d’euros. Pour financer une partie des travaux, le CASH de Nanterre s’est séparé de 40 % de son foncier. L’État et l’EPS Roger-Prévot prennent également part au financement de ce chantier.