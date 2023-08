Hauts-de-Seine : rénovation de la route départementale 19 à Gennevilliers

Depuis juillet 2023, la route départementale 19 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) fait l’objet de travaux de réaménagement entre le métro Les Courtilles et la route principale du port. S’inscrivant dans le cadre du Plan vélo départemental voté en 2022, elle vise à apaiser et à végétaliser cet axe routier. Le projet entre également dans le cadre du Plan de requalification des espaces publics et d’amélioration du cadre de vie de la commune. Il devrait être achevé à l’automne 2024.

Estimés à environ 150 000 euros, les travaux consistent à assurer la continuité cyclable dans les deux sens de circulation et à sécuriser les espaces piétonniers. À cette occasion, la qualité de la chaussée et des trottoirs sera repensée. Par ailleurs, le projet verra la création d’un carrefour à la sortie de l’A86 et de la rue Lénine, pour fluidifier la circulation. Enfin, la rénovation de l’éclairage public est aussi programmée.