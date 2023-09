Hauts-de-Seine : rénovation de la piscine municipale de Villeneuve-la-Garenne

La commune de Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine, a décidé de se lancer dans la modernisation de sa piscine municipale. Les travaux, commencés le 30 juin 2023, ont pour objectif d’offrir un meilleur confort aux usagers et d’accroître l’attractivité de ce complexe aquatique. Ils devraient prendre fin début 2024.

Dans le cadre de ce chantier, la municipalité prévoit d’effectuer plusieurs opérations d’aménagement et de rénovation au sein de la structure et des zones techniques. Les interventions porteront aussi sur le renouvellement du système de traitement de l’eau et sur la restructuration du hall d’accueil. S’y ajoutera la réfection de l’escalier d’accès. À terme, celui-ci se dotera d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite.

Le financement de cette réhabilitation sera assuré par la Ville de Villeneuve-la-Garenne. Ce programme bénéficie d’une subvention du département des Hauts-de-Seine à hauteur de 780 000 euros. Tout au long du chantier, la piscine sera fermée au public.