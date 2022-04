Hauts-de-Seine : rénovation complète du boulevard Patrick-Devedjian à Courbevoie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé à réhabiliter le boulevard Patrick-Devedjian.

Le boulevard de La Défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine), également appelé boulevard Patrick-Devedjian, fera l’objet d’une opération de rénovation. Ce vaste projet est mené par le Département. Soulignons que le boulevard a bénéficié d’une première phase de réduction de l’espace dédié aux voitures en 1997. Le Département souhaite repenser cet axe avec la participation des habitants.

Les grands objectifs ont déjà été définis, notamment la réhabilitation qui devrait permettre de fluidifier la circulation. Ainsi, elle prévoit un passage à deux voies de circulation et l’installation d’un nouvel éclairage public ainsi que la mise en place d’équipements innovants. Il s’agit également d’aménager un boulevard pour tous, grâce à la pérennisation de plus de 5 kilomètres de pistes cyclables, à la réalisation de trottoirs plus larges et à la création de 14 passages piétons et de places de stationnement. En ce qui concerne le cadre de vie, le Département envisage la végétalisation du boulevard et des espaces en friche. L’objectif est de réduire ainsi les îlots de chaleur et la pollution de l’air. Enfin, l’un des plus grands enjeux de cette opération est d’ouvrir le boulevard sur la ville. De ce fait, le réaménagement de 17 carrefours et la réduction des dénivelés de circulation sont prévus. Le coût prévisionnel du projet est d’environ 180 millions d’euros.

Une réunion publique a été organisée du 7 mars au 5 avril 2022. À cette occasion, les habitants ont pu effectuer une visite virtuelle du projet. Rappelons que la réhabilitation de ce boulevard concerne les communes de Nanterre, de Puteaux et de Courbevoie.