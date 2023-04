Hauts-de-Seine : renouvellement du réseau d’eau potable dans la rue Émile-Zola à Asnières-sur-Seine

Des travaux sont engagés depuis le 27 mars 2023 dans la rue Émile-Zola à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine, en région Ile-de-France. Le chantier porte sur le renouvellement du réseau d’eau potable sur cette voie. Il va durer jusqu’au 30 juin 2023. Ces opérations sont réalisées par le service public d’eau potable Sénéo et son délégataire SUEZ. Elles ont notamment pour objectif d’améliorer la qualité de service prodiguée aux habitants du secteur, voire de la commune d’Asnières-sur-Seine.

Les interventions entraînent des modifications au niveau de la circulation. Pour mener à bien ce chantier, la rue Émile-Zola est ainsi barrée aux automobilistes de 8 h à 16 h 30. Par ailleurs, le stationnement est interdit sur cette section entre la rue de l’Abbé-Lemire et celle de l’Abbé-Glatz. La circulation piétonne et l’accès aux habitations sont, quant à eux, maintenus et sécurisés tout au long de cette réfection.