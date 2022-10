Hauts-de-Seine : réhabilitation du complexe sportif des Bas-Coquarts à Bourg-la-Reine.

La ville de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) est labellisée Terre de Jeux et Centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans le cadre de la préparation de l’événement, elle a décidé de reconstruire son infrastructure dédiée à la pratique de l’escrime et des arts martiaux. La Ville a également lancé les travaux de réhabilitation partielle du gymnase et du hall des sports des Bas-Coquarts. Le projet a été confié à l’entreprise GL events.

Les travaux en cours portent sur l’aménagement d’une extension visant la création de trois espaces dédiés à la pratique du judo et de 20 pistes d’escrime. La construction d’un pôle de préparation physique adapté au cross training est également prévue. L’ensemble du bâtiment bénéficiera, en outre, de travaux d’accessibilité. D’autres espaces existants seront par ailleurs réhabilités. Les dojos seront notamment convertis en un espace destiné aux sports de combat comme la boxe ou le MMA.

Sur le plan environnemental, le futur équipement répondra aux exigences d’efficacité énergétique et de maîtrise des ressources. Il offrira également un cadre de vie confortable en termes de performance acoustique et de confort visuel.

La livraison du nouvel équipement est attendue d’ici à 2023.