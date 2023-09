Hauts-de-Seine : réaménagement du centre-ville de Sèvres

Depuis 2016, la municipalité de Sèvres (Hauts-de-Seine) collabore avec Grand Paris Seine Ouest sur l’aménagement d’un nouveau cœur de ville plus agréable à vivre. Le projet a fait l’objet de différentes démarches participatives avec les habitants. Ces étapes ont permis de l’adapter aux attentes des Sévriens, mais aussi aux enjeux environnementaux. Une nouvelle phase d’échanges et de dialogue est ouverte depuis juin 2023. Elle permettra de recueillir les avis des citoyens sur les avancées de ce programme de renouvellement urbain.

Le projet prévoit, entre autres, le déplacement du marché vers un nouveau bâtiment et la destruction de la passerelle entre l’ancien café de la mairie et l’église Saint-Romain. L’annexe de la Poste attenante au centre administratif sera démolie et le square Charles-Odic sera agrandi. Le programme inclut également la végétalisation du cœur de ville et de quatre petites places.

Le coût global de l’aménagement s’élève à plus de 40 millions d’euros. Il sera soutenu financièrement par le Conseil général, l’État, la Région et la Métropole du Grand Paris.