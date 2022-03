Hauts-de-Seine : réaménagement du boulevard circulaire de La Défense à Nanterre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nanterre, le projet de rénovation du boulevard de La Défense fait l’objet d’une concertation jusqu’en avril.

Le département des Hauts-de-Seine va transformer le boulevard circulaire de La Défense à Nanterre en un boulevard urbain sécurisé. Le projet, lancé en 2020, est conçu en concertation avec les habitants. Il vise l’amélioration de la qualité de desserte routière et piétonne du quartier des Groues et sur la RD914. Il participera également au développement économique, résidentiel et culturel du quartier de La Folie - Les Groues. Le réaménagement du boulevard accompagnera, en outre, des projets tels que l’Éole et le Grand Paris Express.

Le projet prévoit des aménagements de voirie de qualité. Il vise à diminuer la vitesse des véhicules et à optimiser la sécurité des usagers. La RN314 sera mise en double sens. Cela nécessitera la restructuration du carrefour avec l’avenue François-Arago. Le boulevard bénéficiera aussi, à terme, de larges trottoirs et de carrefours optimisés qui faciliteront le déplacement des personnes à mobilité réduite (PMR). Enfin, la rénovation de l’éclairage public, la plantation de 500 arbres et la végétalisation des espaces en friche sont également programmées. Le début des travaux est prévu pour 2026.