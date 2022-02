Hauts-de-Seine : réaménagement de la rue Paul-Bert et du boulevard Edgard-Quinet à Colombes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Hauts-de-Seine prévoit d’engager des travaux sur la rue Paul-Bert et le boulevard Edgard-Quinet à Colombes.

La rue Paul-Bert et le boulevard Edgard-Quinet, passage de la RD106 dans la commune de Colombes (Hauts-de-Seine), feront l’objet d’un réaménagement à partir d’octobre 2022. Le projet est lancé par le Département qui souhaite reconfigurer cette section de voie longue de 1,2 kilomètre. L’essentiel des travaux portera sur l’aménagement de pistes cyclables ainsi que sur la sécurisation des trottoirs et des carrefours. Pour la collectivité, l’objectif est de sécuriser la circulation des usagers (piétons, cyclistes et automobilistes).

Le coût des travaux est estimé à 10 millions d’euros. Le financement sera entièrement assuré par le Département. Une réunion publique a été organisée le 16 février 2022 pour présenter officiellement les détails de l’opération qui doit s’étaler sur quinze mois. Soulignons que l’opération vise aussi à transformer la RD06 en une liaison verte pour rejoindre le parc départemental Pierre-Lagravère, la Seine et le stade Yves-du-Manoir qui accueilleront la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024