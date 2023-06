Hauts-de-Seine : réalisation d’une halle gourmande sur l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison

Le renouvellement du quartier de l’Arsenal, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), continue avec le lancement d’un appel à projets pour la réalisation d’une halle « gourmande ». Cette dernière sera située en lieu et place de l’ancienne halle d’OTAN, sur la future place centrale. Elle disposera d’une surface de vente de plus de 115 m², de locaux de stockage d’environ 900 m², de mezzanines de 420 m² et de locaux personnels de 220 m². La Commune réalisera les travaux de gros œuvre. Les aménagements intérieurs, quant à eux, seront confiés au candidat retenu à l’issue de l’appel à projets. La sélection du porteur de projet est prévue en septembre 2023.

Rappelons que l’aménagement urbain de l’Arsenal s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable. Prenant place sur près de 26 hectares, il accueillera à terme un programme mixte constitué de 2 100 logements, de bureaux, de commerces et d’équipements publics. Les premiers travaux ont été lancés en 2020. Plus de 1 700 logements ont déjà été livrés.