Hauts-de-Seine : projet de réaménagement des berges de la Seine à Asnières-sur-Seine

À Asnières-sur-Seine, la municipalité et le département des Hauts-de-Seine se sont associés pour créer une nouvelle promenade entre les ponts d’Asnières et de Clichy. Ce parcours, d’une longueur de 800 mètres, sera baptisé « promenade bleue ». Il présentera des espaces de déambulation qui seront aménagés au plus près du fleuve. D’un côté, une passerelle flottante de 500 mètres et une passerelle fixe de 300 mètres seront mises en place en bordure du fleuve. De l’autre, un cheminement sera aménagé sur la berge. Il sera ponctué de belvédères et d’espaces paysagers favorisant le développement des ripisylves (végétation bordant les cours d’eau).

La création de la « promenade bleue » a pour objectif de rendre les berges de la Seine accessibles au public. En concertation publique jusqu’au 18 décembre 2022, le projet permettra également d’instaurer une continuité avec le parc Robinson, situé près du fleuve. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche de requalification ainsi que de valorisation paysagère, programmée dans le schéma départemental d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges.