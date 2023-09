Hauts-de-Seine : projet de construction du nouveau cinéma de La Garenne-Colombes

Afin d’étoffer ses équipements culturels, la municipalité de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé de construire un nouveau cinéma. En projet depuis 2019, cet équipement devrait ouvrir ses portes au premier trimestre 2026.

Le cinéma sera aménagé dans un bâtiment semi-enterré sur la place de la Liberté, au cœur du centre-ville de La Garenne-Colombes. Il disposera de trois salles, dont une de 220 places et deux autres de 90 et 60 places. Le hall d’entrée de cet établissement sera aménagé dans l’ancien bâtiment des Bains-Douches, qui sera rénové. Spacieux, il disposera d’un espace d’accueil, d’un espace confiserie et d’un espace polyvalent. Des sanitaires, dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront aussi aménagés sur ce site. Les travaux débuteront d’ici à 2024.

Le coût de ce complexe cinématographique est chiffré à 8,7 millions d’euros. Il sera exploité par le groupe Noé Cinémas IDF, lauréat de l’appel d’offres lancé par la municipalité garennoise.