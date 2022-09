Hauts-de-Seine : projet d’aménagement de la RD 911 à Gennevilliers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Hauts-de-Seine lance le projet d’aménagement de la RD 911 sur l’avenue Marcel-Paul à Gennevilliers.

Les travaux d’aménagement de l’avenue Marcel-Paul à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ont débuté en août 2022 et devraient prendre fin d’ici à 2023. Le chantier consiste à améliorer les pistes et les bandes cyclables, mais aussi à structurer le carrefour. Par ailleurs, il inclut la rénovation de la route et des trottoirs, le renouvellement de l’éclairage public ainsi que des feux tricolores.

Du chemin des Petits-Marais à la route des Champs-Fourgons, les premiers travaux de requalification du tronçon nord de la RD 911 ont déjà commencé. Ils prendront fin d’ici à la fin de l’année. Le chantier, entre la route des Champs-Fourgons et l’allée des Pierres-Mayettes, se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2023.

De nouveaux arbres seront plantés après la modification de l’alignement sur l’avenue, entre la rue des Barbanniers et le chemin des Petits-Marais. Cette opération se fera en deux phases. La première étape portera sur la création d’un alignement de sophoras du Japon. S’ensuivra la plantation des arbres vers la fin de l’année 2023.

L’aménagement vise à améliorer la circulation menant vers la route principale. Le Département entend renforcer la sécurité des usagers et créer une voie dédiée à la circulation douce.