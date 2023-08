Hauts-de-Seine : poursuite des travaux de rénovation de la route départementale 407, à Sèvres

Depuis le début de l’été 2023, la RD 407, à Sèvres (Hauts-de-Seine), fait l’objet d’un chantier de modernisation. Les premières phases des travaux ont permis de rénover la section entre le carrefour des Caves-du-Roi et la rue Brancas. La structure de la chaussée a été renforcée, tandis que des plateaux ralentisseurs ont été créés au niveau des passages piétons. Le chantier a également porté sur un élargissement des trottoirs, qui ont été mis aux normes d’accessibilité pour les personnes âgées. Enfin, de nouveaux aménagements paysagers ont été réalisés, et les matériels d’éclairage public et de signalisation lumineuse ont été harmonisés.

Dans la continuité de ces opérations, une nouvelle étape du chantier a été engagée sur la section située entre la rue de la Cerisaie et la rue des Hauts-Closeaux. Lancée début septembre 2023, elle se poursuivra sur la partie située entre la rue Riocreux et le croisement avec l’avenue Gambetta. Cette dernière phase devrait être achevée en fin d’année.

Ce projet d’amélioration de la RD 407 vise à apaiser la circulation sur cet axe et à améliorer la sécurité de tous les usagers. Il doit aussi contribuer à l’embellissement du cœur de la commune de Sèvres.