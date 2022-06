Hauts-de-Seine : pose de la première pierre du projet de réhabilitation du stade Yves-du-Manoir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Colombes (Hauts-de-Seine), le stade Yves-du-Manoir est actuellement en travaux. En 2024, il devrait accueillir le tournoi olympique de hockey sur gazon.

L’inauguration de la pose de la première pierre du stade Yves-du-Manoir à Colombes (Hauts-de-Seine) s’est tenue le 11 mai 2022, en présence de Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojo), et de Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine.

Ce chantier, débuté en 2021, prévoit l’aménagement de deux terrains pour le hockey sur gazon, d’une tribune de 1 000 places, de trois terrains de rugby et de quatre terrains de football. La création d’une piste d’athlétisme, de deux bâtiments neufs et d’un parking de plus de 100 places figure également parmi les travaux à effectuer dans le cadre de ce projet. Afin de réduire l’empreinte environnementale de cet équipement, le Département a décidé d’utiliser des matériaux biosourcés. La plantation de 400 arbres et la production d’électricité sur place sont également prévues.

Les travaux devraient être achevés en décembre 2023. Chiffrés à 94 millions d’euros, ils sont financés par le Département et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo).