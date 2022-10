Hauts-de-Seine : point sur les travaux dans les carrières Arnaudet à Meudon.

Face au risque d’effondrement des carrières Arnaudet à Meudon, la Ville a lancé des travaux de sécurisation du site après avoir organisé deux réunions publiques avec la préfecture des Hauts-de-Seine. Bien que protégé par l’État depuis 1986 pour son intérêt artistique et scientifique, le site présente un danger d’éboulement généralisé. Les travaux à entreprendre visent à maintenir la stabilité des carrières, la sécurité des habitants et la protection du patrimoine.

Le chantier porte sur le comblement des zones classées à risque d’effondrement généralisé, soit environ 45 % de la superficie de la carrière. Une démarche rigoureuse impliquant les instances nationales, locales et les autorités concernées a été engagée pour la réalisation des travaux. Réparti sur trois niveaux de carrières, le colmatage partiel libérera le parcours des galeries permettant d’accéder à l’ensemble des centres d’intérêt géologique, historique, artistique et ethnographique du site. Pour la protection de l’environnement, seules des terres inertes naturelles excavées et non traitées, issues de travaux de chantiers du département, pourront être utilisées pour le remblai.