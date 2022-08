Hauts-de-Seine : partenariat entre Hauts-de-Seine Habitat et Citallios

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

Hauts-de-Seine Habitat signe une convention de partenariat avec Citallios afin de développer une offre résidentielle diversifiée et qualitative.

Une convention de coopération vient d’être signée entre Hauts-de-Seine Habitat et l’aménageur Citallios pour répondre aux objectifs des communes en matière de mixité sociale et de logement. Ce partenariat contribue à l’atteinte de l’objectif de construction de 1 000 logements par an fixé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Cette convention engage le premier bailleur social du département à solliciter le savoir-faire de Citallios en amont de ses projets de transformation, de réhabilitation ou de reconstruction de son patrimoine, mais aussi lors de ses programmes d’aménagement et de renouvellement urbain. Précisions que Hauts-de-Seine Habitat dispose de plus de 40 000 logements répartis sur 34 communes.

Aménageur de référence en Ile-de-France, Citallios multiplie les opérations pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ainsi, en juin 2022, il a inauguré la partie nord des Jardins du Grand Échiquier à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). La mise en service de la partie sud est prévue d’ici au printemps 2023. Par ailleurs, Citallios a mis à disposition un terrain de la rue de Paris, à Clichy-la-Garenne, pour accueillir un jardin tropical éphémère, en attendant la construction d’un nouvel immeuble de logements.