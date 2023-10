Hauts-de-Seine : ouverture de l’hôtel le « Domaine de la Reine Margot », à Issy-les-Moulineaux

À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), l’ancien lieu monastique de la reine Margot, site emblématique de la commune, a été transformé en hôtel. Ce nouvel établissement, baptisé « Domaine de la Reine Margot », devrait ouvrir ses portes à la fin du mois. Il dispose de plus de 80 chambres et suites de luxe, ainsi que de trois salles qui permettront d’accueillir des réunions et séminaires. Outre un bar et un salon confortable, l’établissement comprend également un spa. Ses espaces extérieurs sont agrémentés d'un jardin potager, d'un verger et d'un parc paysager.

Les travaux d’aménagement et de construction de l’hôtel ont duré quatre ans. Il s'agit d'un projet partenarial porté notamment par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, Seine Ouest Aménagement et Développement (SOAD) et la ville d'Issy-les-Moulineaux. Selon cette dernière, ce nouvel équipement contribuera au renouveau du domaine, qui constitue un précieux patrimoine historique.