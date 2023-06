Hauts-de-Seine : ouverture d’un pôle social de proximité à Asnières-sur-Seine

Le département des Hauts-de-Seine a inauguré le 6 juin 2023 le nouveau pôle social de proximité d’Asnières-sur-Seine. L’établissement est implanté dans l’écoquartierdes Courtilles. Il regroupe un centre de santé sexuelle ainsi que divers services dédiés à l’action sociale, à l’insertion, à l’aide à l’enfance et à la protection maternelle et infantile.

Selon le Département, le bâtiment a été réhabilité et réaménagé de façon à faciliter le parcours des usagers. Le rez-de-chaussée rassemble notamment la réception et les points d’information. Le premier étage abrite les services de la protection maternelle. Le deuxième étage est occupé par les agents qui traitent des problèmes d’hébergement, des violences familiales et des cas médico-sociaux, notamment les personnes âgées et à mobilité réduite.

Plus de 11 millions d’euros ont été investis dans ce pôle de proximité qui accueille une équipe pluridisciplinaire, composée d’assistants sociaux, d’auxiliaires de puériculture et de professionnels de santé. Précisons qu’il a été créé pour couvrir les communes d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).