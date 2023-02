Hauts-de-Seine : Nid d’Idées d’Avenir, le nouveau tiers-lieu d’Altarea à Issy-les-Moulineaux

Le groupe Altarea vient de livrer un tiers-lieu, Nid d’Idées d’Avenir ou NIDA, implanté à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Le bâtiment a été conçu pour accueillir des représentations, des conférences, des ateliers et des manifestations, dédiés à la digitale. Établi sur trois niveaux, il dispose d’un espace de restauration, d’une salle de réunion et d’un espace réservé à des ateliers thématiques (mercerie, machine volante, bonheur…).

Selon le promoteur immobilier, il s’agit d’une destination culturelle et événementielle, intégrée dans le paysage du quartier d’Issy Cœur de ville. Le NIDA doit notamment accompagner ses visiteurs dans l’imagination et la conception de projets respectant l’environnement. Pour la municipalité, sa création s’accorde avec l’ambition de la ville de devenir un territoire durable grâce à l’appui des innovations du secteur du numérique. Ce tiers-lieu a été inauguré fin janvier 2023 en présence d’Alain Taravella, le président du groupe Altarea, et d’André Santini, le maire d’Issy-les-Moulineaux.