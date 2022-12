Hauts-de-Seine : modernisation du Centre de ressources d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France à Châtenay-Malabry

Le Centre de ressources d’expertise et de performance sportive (Creps) d’Ile-de-France, situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a été labellisé « centre de préparation aux Jeux » par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Afin de répondre aux attentes des sportifs de haut niveau, français et internationaux, le site fait actuellement l’objet de travaux de requalification. La pose de la première pierre du chantier a eu lieu le 2 décembre 2022 en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et de Pascal Grizot, le président du conseil d’administration du Creps. Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine, a également assisté à cette cérémonie symbolique.

Ce projet baptisé « Grand Creps » porte, entre autres, sur la création de deux gymnases et d’une salle de musculation. Le but est d’améliorer les conditions d’entraînement des sportifs du Creps d’Ile-de-France. L’opération comprend aussi l’aménagement de sept salles de formation supplémentaires, qui s’ajouteront aux 17 salles existantes. Un nouvel espace de restauration pour les usagers du centre va aussi voir le jour.